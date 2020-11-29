Шойгу заявил, что РГО намерено продолжать экспедиции

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) намерено продолжать свои экспедиции вплоть до достижения поставленных ими целей. Об этом заявил в воскресенье президент РГО Сергей Шойгу.

"Мы многое начали - многое надо завершать. У нас много идей и много дел. И очень важно довести все до конца", - сказал Шойгу на центральной площадке "Географического диктанта" в московской штаб-квартире общества, отвечая на вопрос об экспедиционных планах на ближайшее будущее.

Шойгу, в частности, напомнил о "Туннуге" - крупнейшей экспедиции РГО, которая изучает скифский царский курган в "Долине царей" в северной части Тувы. "Там вечная мерзлота, а значит, может быть органика (в том числе хорошо сохранившиеся останки людей и животных - прим. ТАСС). То есть здесь [может сказать свое слово] генная инженерия. В общем, будет очень интересно", - отметил Шойгу.

Кроме того, указал он, требуют продолжения исследования на Камчатке, где осенью на побережье были обнаружены погибшие морские животные. "Эти исследования нужно продолжать, хотя [после экологического происшествия] была изучена практически вся береговая линия. Это [планы] еще года на два или три", - сказал президент РГО.

По его словам, остаются в силе намерения изучать в экспедиционном формате и Курильские острова. В этой части страны в 2019 году стартовала экспедиция "Восточный бастион - Курильская гряда".

Кроме того, обратил внимание Шойгу, необходимо "сделать большую экспедицию" по северному коридору ленд-лиза, которой предстоит исследовать инфраструктуру союзнических поставок Советскому Союзу в наиболее труднодоступных местах страны, в частности в Красноярском крае. "Интересно посмотреть, где и как все это было сделано", - сказал президент РГО.

Экспедиции в Туве и на Курилах

В 2020 году в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции РГО отменило проведение экспедиций "Туннуг" и "Восточный бастион - Курильская гряда".

Курган Туннуг в Турано-Уюкской котловине в Туве, по предварительным данным, относится к той же эпохе, что и Аржан-1 - самый ранний исследованный скифский царский курган, созданный на рубеже IX-VIII веков до н. э.

В 2017 году российско-швейцарская экспедиция провела на кургане предварительную разведку. В 2018 году прошел первый полевой сезон с участием РГО. В 2019 году на Туннуге провели второй сезон раскопок, на помощь ученым приехали около 300 волонтеров РГО. Техническое обеспечение работ организовывал Экспедиционный центр Минобороны РФ.

Первый сезон курильской экспедиции РГО состоялся в июле 2019 года - в течение двух месяцев ученые с волонтерами провели археологические, ботанические, ихтиологические и другие исследования на островах Итуруп и Уруп.

Экспедиция рассчитана до 2025 года. За это время планируется исследовать все острова Курильской гряды, продвигаясь с юга на север в сторону Камчатки. Результатом этой работы должны стать документально оформленные предложения по развитию инфраструктуры Курильских островов.