Чечне вернули утерянные во время военных кампаний четыре ордена

ГРОЗНЫЙ, 29 ноября. /ТАСС/. Четыре высшие награды Советского Союза - ордена Ленина, Трудового Красного знамени, Октябрьской революции и Дружбы народов, утерянные во время боевых действий, - восстановлены и возвращены в Чеченскую Республику. Награды на ленту красного знамени, которое будет храниться в национальном музее, вывесил глава региона Рамзан Кадыров.

"Мы видим, что сегодня чеченцам возвращают заслуженные награды, высокие звания, громкие имена - это и есть путь Ахмата-Хаджи Кадырова, путь восстановления подлинной истории, путь созидания, поддержанный нашим президентом Путиным", - сказал Кадыров.

Награды были вручены республике в разные годы за исключительные заслуги перед государством: в производстве, науке, здравоохранении и других жизненно важных сферах. Работа по возвращению орденов заняла больше года. Каждое удостоверение к ним лично подписано президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Грозному в День города, 5 октября 2019 года, вернули утраченный во время военных действий орден Красного знамени, которым он был награжден в 1924 году. В октябре текущего года дубликат утраченного ордена также вручили Грозненскому государственному нефтяному техническому университету (ГГНТУ) им. академика М. Д. Миллионщикова, который получил награду в 1945 году за трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны.