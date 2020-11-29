Несколько десятков человек вышли на акцию протеста к посольству Белоруссии в Москве

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Несколько десятков человек приняли участие в воскресенье в акции протеста у здания белорусского посольства в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Участники акции выстроились в так называемую цепь солидарности напротив здания посольства с бело-красно-белыми флагами в руках. Двое демонстрантов пришли с плакатами. Некоторые держат в руках телефоны с горящими фонариками.

Среди пришедших - люди разных возрастов, в том числе молодежь и пенсионеры. Многие из них принимают участие в акции регулярно.

Возле здания диппредставительства дежурят сотрудники полиции, в одном из соседних переулков стоит полицейский автобус. При этом, по словам сотрудников правоохранительных органов, обстановка спокойная и задержания не проводились.

По состоянию на 18:00 мск у здания посольства осталось более 40 человек.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победу с 80,10% голосов одержал Александр Лукашенко, а второе место с 10,12% голосов заняла Светлана Тихановская, считавшаяся его основным соперником. На этом фоне в стране начались массовые акции протеста несогласных с итогами голосования, они продолжаются и сегодня.