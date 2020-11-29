Правозащитник просит Голикову помочь вернуться в Россию иностранным студентам

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников направил письменное обращение в адрес вице-премьера по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой с просьбой помочь иностранным студентам, обучающимся в российских вузах, вернуться в Россию. Об этом говорится в тексте документа, с которым ознакомился ТАСС.

"В адрес Международного комитета защиты прав человека обратилась инициативная группа иностранных студентов, обучающихся в России, которых только в соответствующей группе в Telegram-канале насчитывается более 2 тыс. человек, из них 284 уже написали соответствующие обращения. В связи с тем, что учеба не является основанием для пересечения границы с РФ, они вынуждены оставаться в своей стране. Среди них есть студенты, обучающиеся по квоте Россотрудничества, студенты медвузов, есть те, кто заплатил за очное обучение, но по факту получает дистанционное образование низкого качества. Эти студенты нуждаются в пересечении границы РФ по нескольким причинам: отсутствие возможности учиться дистанционно, отсутствие дистанционного формата обучения в их вузе, отсутствие практических занятий, лабораторных работ, научной литературы", - отмечается в тексте обращения.

В документе также говорится, что имеются случаи принудительного ухода студентов в декретные отпуска и несдачи экзаменов в их отсутствие из-за закрытых границ. В обращении отмечается, что иностранные студенты готовы выполнить все требования Роспотребнадзора в случае разрешения им приехать в Россию, в том числе пройти за свой счет обсервацию, сдать два теста на коронавирус и подписать согласие на лечение за свой счет в случае обнаружения у них COVID-19. Кроме этого, в документе сказано, что вузы, в которых обучаются иностранные граждане, готовы оказать содействие в их возвращении, однако их руководство не знает, чем помочь иностранным учащимся в сложившейся ситуации.

"Прошу Вас оказать всестороннее содействие указанным в обращении иностранным студентам, которые заинтересованы продолжать обучение в очной форме на территории России. Также с целью оказания содействия иностранным студентам прошу Вас рассмотреть возможность дополнить категории граждан, которым разрешен въезд в РФ, указанной социальной категорией: "Лица, въезжающие в Российскую Федерацию в целях прохождения обучения в высших учебных заведениях на территории РФ", - говорится в обращении.