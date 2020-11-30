Байден вывихнул лодыжку, его осмотрит врач

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден в субботу вывихнул лодыжку, в целях предосторожности он будет осмотрен врачом. Об этом сообщили в воскресенье журналисты ряда ведущих американских СМИ, входящие в пресс-пул демократа.

Они приводят следующее заявление представителей политика: "В субботу, 28 ноября, избранный президент Байден поскользнулся, когда играл со своей собакой Мейджором, и вывихнул лодыжку. В целях предосторожности сегодня днем его осмотрит ортопед".

Телеканал CNN ранее проинформировал, что 78-летний Байден "повредил лодыжку" и уже находится под наблюдением врачей.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим американским лидером Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил, что одержал верх. Баллотирующийся на второй срок республиканец Трамп не признал поражение и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

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