Почти 320 км путей отремонтировали на Московской железной дороге в 2020 году

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Почти 320 км пути отремонтировали на Московской железной дороге (МЖД) во время ремонтно-путевой кампании 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЖД.

"В 2020 году в период проведения ремонтно-путевой кампании железнодорожники отремонтировали 319 км пути, заменили 168 стрелочных переводов. Всего было уложено около 310 км бесстыкового или так называемого бархатного пути, что позволяет повысить комфорт пассажиров во время поездки, снизить уровень шума и увеличить скорость движения поездов на участках", - сообщили в пресс-службе.

Большую часть ремонтных работ провели на Большом кольце МЖД, - это связано с его модернизацией и развитием для движения грузовых поездов. На Савеловском направлении МЖД провели ремонт на участках Яхрома - Дмитров, Москва - Бутырская - Марк - Лобня, Вербилки - Талдом. На Курском направлении - Столбовая - Чехов - Шарапова Охота - Серпухов - Тарусская. На Казанском направлении отремонтировали участки Раменское - Бронницы, Авсюнино - Шатура.

Как добавили в пресс-службе, для повышения качества и безопасности ремонтных работ применялись специальные цифровые технологии, благодаря которым машинист железнодорожной строительной машины, не выходя из кабины, автоматически управляет процессом установки и выправки пути с помощью системы ГЛОНАСС.

"Инновационные технологии при проведении планового ремонта и модернизации пути позволяют максимально точно моделировать положение объектов инфраструктуры в трехмерном пространстве и обеспечивать высокоточную постановку пути в проектное положение. Важным экономическим эффектом применения данной технологии является увеличение "жизненного" цикла пути", - отметил начальник МЖД Михаил Глазков.

Как уточнили в пресс-службе МЖД, более 40% всех ремонтно-путевых работ проводилось в режиме продолжительных технологических "окон", что позволило достичь высокой производительности, сконцентрировать ресурсы и выполнить большой объем работ за меньший срок. Так, например, период ремонтно-путевых работ на участке Марк - Лобня удалось сократить с 3,5 месяца до девяти дней и в режиме 20-часовых технологических "окон" два раза в неделю отремонтировать 9,5 км пути с одновременной укладкой скоростного стрелочного перевода на станции Лобня. Всего в ремонтно-путевой кампании было задействовано около 3 тыс. человек, 10 путевых машинных станций, 11 щебнеочистительных машин, 17 комплексов выправочной техники, 30 укладочных кранов и другие путевые машины и механизмы, заключили в ведомстве.