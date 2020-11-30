Эксперт: никто из участников клинических испытаний "Спутник V" в Сеченовке не заболел

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Никто из добровольцев, принимавших участие в первом этапе клинических исследований вакцины против нового коронавируса "Спутник V", проходивших летом на базе Сеченовского университета, не заболел COVID-19. Об этом в понедельник сообщил директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов.

"Что очень важно отметить, прошло полгода с момента проведения исследования, с тех пор как у нас последние добровольцы покинули наш центр, мы с ними общаемся, регулярно отслеживаем состояние, никто из них не заболел", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, организованной при поддержке портала стопкоронавирус.рф.

Тарасов напомнил, что на базе их университета в исследованиях принимали участие 38 человек.

Около 20 человек, получивших первый компонент вакцины от коронавируса "Спутник V", заразились COVID-19, сообщил Тарасов, уточнив при этом, что некорректно связывать эти случаи непосредственно с вакцинацией, так как у заразившихся не успел выработаться достаточный иммунитет для защиты организма.

"Сейчас мы можем говорить о том, что у нас есть всего порядка двух десятков случаев, когда люди заболели ковидом, и это ассоциировано с вакциной, но говорить, опять же, что они были вакцинированы и заболели ковидом, тоже некорректно", - сказал он.

Тарасов отметил, что большинство из этих людей не получили второго компонента вакцины, то есть у них не выработался полноценный иммунитет, поскольку он формируется лишь на 42-й день после введения первого компонента вакцины. "Спустя 42 дня у тех, у кого достоверно выработался иммунитет, у нас не зафиксировано случаев серьезных заболеваний на текущий момент", - добавил ученый.​​​​

Нельзя заразиться от вакцины

Он указал, что заболеть новой коронавирусной инфекцией от прививки против COVID-19 нельзя. "Сама вакцина заразить ковидом не может. Используемые в ней антигены, вызывающие реакции иммунного ответа, не позволяют вам заболеть ковидом", - подчеркнул он.

При этом, по его словам, побочных эффектов и осложнений от прививки у человека с бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции быть не должно. "Ничего страшного от этого [вакцинации] не произойдет, потому что инфекция проходит в легкой форме, сложностей и побочных эффектов ожидать не приходится. Ничего страшного не будет, он, скорее всего, даже не заметит, что у него будет ковид", - указал эксперт.

Защита от COVID-19

"Спутник V" за счет того, что состоит из двух компонентов, является технологически сложной в производстве, но обеспечивает лучший иммунитет и является более безопасной, сообщил Тарасов. "Если говорить о недостатках, вакцина достаточно сложна в технологическом производстве. То, что она получилась двухкомпонентной, это влияет на возможности масштабирования производства. <...> В плане безопасности это хороший, проверенный вариант. <...> Аденовирусный вектор изучен достаточно хорошо на протяжении нескольких десятков лет, понятна реакция человеческого организма на него", - сказал он.

По его словам, российские фармкомпании работают над масштабированием технологии, организовывают производство на ряде площадок. "Уже несколько запустили вакцину для производства в гражданский оборот", - пояснил он.

Относительно аденовирусной платформы, Тарасов отметил, что она дает возможность быстрого создания и модификации вакцины.

Он также добавил, что введение двух компонентов вакцины должно обеспечить не только достаточно сильный иммунитет, но и достаточно продолжительный. "Мы должны учитывать, что вирус постоянно мутирует. Чем более широкого типа будет выработан иммунитет иммунной системой человека, тем больше гражданин, получивший эту вакцину, будет защищен от возможных мутаций ковида", - уточнил он.

Производство "Спутника V"

Масштабного производства вакцины против коронавируса "Спутник V" следует ожидать к весне, сообщил Тарасов.

"Если говорить о сроках, то наверно выход на максимально масштабный объем производства к следующей весне стоит ожидать, потому что все равно как минимум полгода по всем компаниям еще несколько месяцев уйдет на разворачивание производственных площадок и мощностей", - сказал он.

Тарасов выразил уверенность в том, что отечественных производственных мощностей для обеспечения всего населения России и ближайших стран должно хватить.

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа первой в мире, получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября. Всего в программе принимают участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получили плацебо вместо вакцины.