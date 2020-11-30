Ученые обсудят технологию SmartCity в арктических городах на конференции в ЯНАО

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Более 70 ученых из России, США, Канады, Финляндии и Эстонии соберутся на конференции "Обдория" в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и обсудят использованию технологий SmartCity в решении проблем арктических городов. Часть докладов будет заслушана в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

"Второго декабря в Салехарде начнет работу XI научно-практическая конференция "Обдория. Ямало-Ненецкий автономный округ в XXI веке: от сохранения традиций к развитию технологий". В конференции примут участие более 70 исследователей из России, США, Канады, Финляндии и Эстонии. Более половины из них смогут присутствовать очно", - говорится в сообщении.

На конференции состоится работа четырех секций по формированию региональной идентичности, культуре арктического города, актуальным вопросам и современным аспектам взаимодействия образования, общества и экономики, экологии и природопользованию. Ученые из США, Эстонии, Санкт-Петербурга, Тюмени и Салехарда соберутся за круглым столом, посвященном использованию технологий SmartCity в решении проблем арктических городов. "Круглый стол предваряет новое исследование Научного центра изучения Арктики в рамках участия в Западно-Сибирском межрегиональном НОЦ", - отметили в пресс-службе.

Конференция организуется с соблюдением необходимых санитарно-гигиенических мер. Все очные участники, согласно требованиям, проходят тестирование на COVID-19.

Научно-практическая конференция "Обдория", проводимая Научным центром изучения Арктики с периодичностью раз в два года, является авторитетной площадкой для обсуждения вопросов безопасного и эффективного освоения Арктики, роли и места коренных малочисленных народов Севера в этих процессах, повышения качества жизни ямальцев. На конференции подводятся итоги исследований и обозначается круг задач, стоящих перед арктической наукой на перспективу.

Научный центр изучения Арктики создан на Ямале в 2010 году. В его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических, медицинских и эколого-биологических исследований.