Нижегородские власти проведут проверку сообщения о праздновании Дня матери в детдоме

ТАСС, 30 ноября. Власти Нижегородской области, представители прокуратуры и аппарата уполномоченного по правам ребенка в регионе проведут проверку сообщения о том, что в одном из детских домов воспитанников заставляли участвовать в мероприятиях, посвященных Дню матери. Об этом сообщили журналистам в Министерстве образования, науки и социальной политики Нижегородской области.

Сообщение о том, что воспитанников детдома заставляли петь песни и участвовать в сценках на празднике, посвященном Дню матери, разместила в соцсети "ВКонтакте" президент фонда "Жизнь без границ" Марина Ефимова.

"По фактам, изложенным в открытом обращении в соцсетях президента фонда "Жизнь без границ" Марины Ефимовой, будет проведена внутренняя проверка. Соответствующие выводы комиссия сможет сделать только на основании всестороннего анализа ситуации: с учетом мнения воспитанников, сотрудников и руководства детского дома", - отметили в министерстве.

В состав комиссии также войдут представители прокуратуры и аппарата уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области. Кроме того, прокуратура региона проверит исполнение законодательства о воспитании и содержании детей в специализированном учреждении, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте надзорного органа.