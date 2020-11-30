Пензенский губернатор поручил уволить директора детдома после сообщений о злоупотреблениях

ПЕНЗА, 30 ноября. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил освободить от должности директора Мокшанского детского дома-интерната для умственно отсталых детей после сообщений его воспитанников о жестоком обращении. Об этом Белозерцев сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

В понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила о поступившей информации о фактах жестокого обращения с детьми, воспитанниками детского дома-интерната. Она обратилась к главе региона, а также в Следственный комитет РФ и прокуратуру с просьбой провести проверку.

"В мой адрес поступило обращение воспитанников Мокшанского детского дома с жалобами на действия директора, я направил сегодня туда проверку. Действия директора будет дана оценка. Министру труда и социальной защиты [поручая] до конца дня его уволить", - сказал Белозерцев.

Директор детдома Заур Иванов был назначен на должность в марте 2020 года. Губернатор отметил, что его предшественник на должности директора Виктор Дружинин справлялся с ситуацией, хотя возникали различные ситуации.

"Вместе с администрацией Мокшана подберите несколько кандидатур [на пост директора]. Эта должность непростая, там дети с ограниченными возможностями. Должен быть директор, любящий детей, толерантный, который мог бы продолжить традиции, которые были заложены Дружининым", - обратился Белозерцев к главе Минтруда Пензенской области Алексею Качану. Глава региона также объявил взыскание министру и его заместителю, курировавшему работу учреждения, за слабый контроль.

В связи с появлением сообщения о злоупотреблениях полномочиями директором учреждения сотрудники прокуратуры Пензенской области и следственного управления СК по региону выехали в учреждение для проверки информации, говорится в сообщении на сайте прокуратуры региона. В отношении директора детдома-интерната следователи проводят доследственную проверку по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не повлекло последствий, указанных в статьях 111 и 112 УК РФ") и ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником организации, оказывающей социальные услуги, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним"), сообщается на сайте СУ СК по региону.