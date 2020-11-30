Голикова сообщила, что до конца года появятся около 54 тыс. новых мест в детских садах

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Более 28 тыс. новых мест в детских садах появилось с начала года в России, еще 26 тыс. должны быть организованы до конца года. Об этом сообщила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

"В целях увеличения доступности дошкольного образования, несмотря на пандемию, в рамках национального проекта в текущем году введено в эксплуатацию 219 объектов дошкольного образования более чем на 28 тыс. мест. До конца текущего года планируется ввести еще 176 объектов <...> [более чем на] 26 тыс. мест", - сказала она.

Голикова добавила, что также в рамках национального проекта предусмотрено переобучение женщин с детьми. "В целях повышения дохода семей с детьми в рамках нацпроекта "Демография" организовано переобучение и повышение квалификации женщин с детьми, которое уже прошли 23 156 человек", - отметила она.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".

Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Антон Котяков.