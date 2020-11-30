МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил актрису Нину Гребешкову с юбилеем. Телеграмма опубликована в понедельник на официальном сайте Кремля.

"Вас знают как талантливую, многогранную актрису, создавшую в кинематографе блистательную галерею интересных и разноплановых работ. И конечно, глубокой, искренней признательности заслуживает ваша востребованная подвижническая деятельность, уникальный личный вклад в сохранение памяти и самобытного творческого наследия выдающегося кинорежиссера и сценариста Леонида Иовича Гайдая", - подчеркнул глава государства, пожелав актрисе здоровья и благополучия.

Нина Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве. Член Союза кинематографистов России, заслуженная артистка РФ (2001), она снялась в более чем 80 фильмах. Наибольшую известность получила благодаря ролям второго плана в комедиях своего мужа, режиссера Леонида Гайдая: врач психиатрической больницы в "Кавказской пленнице, или Новых приключениях Шурика" (1966), жена Горбункова в "Бриллиантовой руке" (1968), Мусик и царица Тамара в "Двенадцати стульях" по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова (1971) и др.