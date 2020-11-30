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В Думу внесли законопроект о снижении стоимости обучения в вузе

Депутаты фракции ЛДПР предлагают снижать стоимость обучения, если в течение двух рабочих недель подряд образовательные программы в вузах реализуются с применением только электронного обучения

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов фракции ЛДПР в понедельник внесла в Госдуму законопроект о снижении стоимости обучения в случае временной реализации программ высшего образования с применением исключительно электронного обучения и дистанционных технологий. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Депутаты предлагают снижать стоимость обучения в случае, если в течение двух рабочих недель подряд образовательные программы в вузах реализуются с применением исключительно электронного обучения. Речь в том числе идет и о вынужденных мерах в случае угрозы возникновения ЧС или введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части.

Как отмечают авторы инициативы, согласно закону, в договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение, указывается полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. При этом у образовательной организации есть право снизить стоимость платных образовательных услуг - вузы сами устанавливают основания и порядок для такого снижения.

Как напоминают депутаты, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, с весны вузы были вынуждены перейти с очного формата обучения на обучение с применением дистанционных образовательных технологий. Однако система образования "оказалась не готова к стремительному и полному переходу на качественное дистанционное обучение". "Фактическая вовлеченность студентов в процесс обучения в разы уменьшилась и не позволяет передать обучающимся знания и навыки в полноценном виде, как и проверить усвоение этих знаний. Вынужденная мера по переводу студентов на дистанционное обучение, к сожалению, привела к тому, что студенты самообучаются и практически не имеют семинарских занятий с коллективным обсуждением пройденных тем", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В связи с этим депутаты считают "оправданным и справедливым" снижать плату за обучение в вузе в случае вынужденного перехода на дистанционный формат. "Принимая во внимание, что образовательные организации высшего образования несут ответственность за качество образования, снижение стоимости обучения в случае перехода на дистанционные технологии позволит образовательным организациям более ответственно выстраивать дистанционную систему образования, а студентам получить компенсацию за качественно изменившиеся условия обучения", - считают авторы проекта.

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