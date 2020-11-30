101-летняя итальянка трижды выздоровела после COVID-19

РИМ, 30 ноября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Жительница севера Италии в возрасте 101 года трижды заразилась коронавирусом и трижды излечилась от COVID-19. Об этой редкой истории рассказал на своей странице в Facebook губернатор северной области Ломбардия Аттилио Фрнтана.

"Бабушка Мария, 1919 года рождения, пережила "испанку" и вышла замуж во время Второй мировой войны. Она оказалась редчайшим примером в мире человека, выздоровевшего после COVID-19 трижды", - написал губернатор. Впервые вирус поразил ее весной, затем в сентябре. И не так давно она вновь в ходе плановой проверки получила положительный результат теста, а сейчас пациентка готовится к выписке из больницы города Сондрио. По свидетельству врачей, заболевание все три раза проходило в легкой форме. Однако каждый раз женщину из-за пожилого возраста госпитализировали. В последние годы она живет в доме для престарелых.

Во время первой волны пандемии весной именно эти структуры, где часто не соблюдались меры предосторожности и профилактики по недопущению распространения коронавируса, стали рассадниками заболевания. Многие постояльцы в итоге умерли. Правительство ввело строгие правила и временный запрет на посещение таких домов родственниками. В воскресенье газета Corriere della Sera разместила репортаж о том, как старики принимают визиты от близких через целлофановые барьеры в перчатках и масках.

Специалисты объясняют счастливое выздоровление Марии тем, что у нее могла быть крайне низкая вирусная нагрузка, не вызывающая опасных симптомов. Хотя это редкость у людей пожилого возраста. А то, что она трижды за несколько месяцев оказалась с положительным тестом на коронавирус, может объясняться тем, что у нее не вырабатываются антитела. Врачи в разных странах зафиксировали феномен, когда после перенесения COVID-19 организм не вырабатывает антитела к коронавирусу. Случаи же повторного заражения пока являются редкими.