Новгородские власти обяжут перевести беременных на дистанционный режим работы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 ноября. /ТАСС/. Власти обяжут работодателей в Новгородской области перевести беременных из-за ситуации с коронавирусом на дистанционный режим работы. Эта мера будет закреплена изменениями в указ губернатора, сообщил в понедельник в ходе заседания оперативного штаба сообщил глава региона Андрей Никитин.

"Достаточно важное, на мой взгляд, изменение. Оно касается обязанности перевода беременных женщин на дистанционный режим работы. Не рекомендация работодателям, а обязанность работодателей. За исключением определенных небольших категорий и тех женщин, которые примут сами решение работать не в дистанционном режиме", - сказал Никитин.

Также губернатор сообщил, что власти не исключают возможности усиления ограничительных мер в отдельных районах области, где отмечается увеличение доли заболевших среди пожилых жителей. Решение будет принимать на следующей неделе. "В следующую неделю, если мы будем по каким-то районам видеть негативную динамику по заболеваемости лиц старшего возраста, значит будем вводить точечно ограничения на посещение или проведение какого-то рода культурных, образовательных, иных мероприятий", - сказал Никитин.

Как пояснила в ходе штаба и.о. первого заместителя министра здравоохранения региона Ирина Истомина, бесплатными препаратами по медицинским показаниям обеспечены 104 амбулаторных больных с коронавирусной инфекцией. "На сегодняшний день под наблюдением состоят 4 475 человек, из них 1 119 пациентов получают медицинскую помощь в стационарах. Свободный коечный фонд составляет 323 койки - 18,5%", - добавила Истомина.

По данным регионального оперштаба, в регионе с 6 ноября фиксируют более 100 случаев ежедневно, на 30 ноября суточный прирост составил 203 случая. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса - 11 818, число жителей области, выздоровевших после заражения, составляет 8 500, умер 91 пациент.

Заболеваемость в Новгородской области начала постепенно расти в последних числах сентября. В октябре в регионе усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и на транспорте, ограничили режим работы предприятий общепита до 23:00, отменили проведение банкетов. С 12 ноября новгородские власти приостановили работу фудкортов, детских игровых комнат, запретили посещение детьми торговых центров без сопровождения взрослых. С 18 ноября до середины декабря в Новгородской области для граждан старше 65 лет и неработающих жителей от 60 до 65 лет ввели режим обязательной самоизоляции, также сократили наполняемость залов киноцентров, театров до 25%.