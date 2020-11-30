Умерла цирковая артистка Дзерасса Туганова

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 ноября. /ТАСС/. Артистка цирка Дзерасса Туганова, которая более 30 лет возглавляла собственную труппу наездников-джигитов "Иристон", умерла на 92-м году жизни. Об этом в понедельник сообщил глава Республики Северная Осетия Вячеслав Битаров.

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"Пришло печальное известие: не стало непревзойденной цирковой артистки Дзерассы Тугановой. Она унаследовала таланты своих звездных родителей - легенды советского конного цирка Михаила Туганова и воздушной гимнастки Нины Никитас. Более 30 лет Дзерасса Михайловна возглавляла собственную труппу наездников-джигитов "Иристон", которая принесла мировую славу советскому цирку. Поставленные ею номера стали отечественной классикой", - написал Битаров на своей странице в Instagram.

По его словам, последние годы артистка жила в Москве, принимала активное участие в жизни московской осетинской общины.

"Выражаю глубокое соболезнование родным и близким Дзерассы Тугановой. Уходят выдающиеся личности, а с ними - целая эпоха", - отметил глава республики.

Туганова родилась 4 февраля 1929 года.