Впервые с сентября число новых случаев COVID-19 на прошлой неделе уменьшилось

ЖЕНЕВА, 30 ноября. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в мире на прошлой неделе впервые с сентября уменьшилось. Об этом сообщил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"На прошлой неделе в мире впервые с сентября было зарегистрировано уменьшение сообщений о новых случаях [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 вследствие снижения случаев в Европе благодаря эффективности трудных и необходимых мер, принятых в последние недели", - сказал он.

Гендиректор позитивно оценил "эту новость", подчеркнув вместе с тем, что ее "следует интерпретировать крайне осторожно", поскольку "достижения могут быть легко утрачены". Глава ВОЗ напомнил, что "в большинстве других регионов мира" число заболевших и летальных исходов растет.

По словам Гебрейесуса, "сейчас не время для самоуспокоенности", особенно "в условиях приближения праздничного сезона". В этой связи он призвал "не ставить под угрозу" себя, свою семью и друзей во время праздничных встреч и застолий. Гендиректор рекомендовал отмечать праздники в кругу своей семьи и избегать приглашения гостей "из разных семей". Если же речь идет о компании с приглашенными из "разных домов", то, по его мнению, в таких случаях, по возможности, лучше собираться вне помещений.

"Избегайте торговых центров с большим числом людей, посещайте магазины в часы, когда там меньше покупателей, пользуйтесь онлайн-шоппингом, если есть возможность", - посоветовал он. Гендиректор заверил, что ВОЗ делает все необходимое для выяснения происхождения коронавируса. Он призвал не политизировать этот вопрос.

Коснувшись отмечаемого 1 декабря Всемирного дня борьбы со СПИДом, Гебрейесус сказал: "Имеются определенные данные, что ВИЧ может повышать риск тяжелого протекания и смерти от COVID-19".