Генплан Южно-Сахалинска планируют разработать до 2022 года

ТАСС, 30 ноября. Новый генеральный план Южно-Сахалинска планируются разработать до 2022 года с привлечением международного консорциума проектировщиков, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе аппарата полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Инфраструктурные проекты Сахалинской области, развитие городской среды стали предметом рабочей встречи вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым и губернатором Валерием Лимаренко.

"Обсуждалось обеспечение жителей области комфортным и качественным жильем. До 2022 года планируется разработать новый генеральный план Южно-Сахалинска с привлечением международного консорциума проектировщиков в сфере градостроительства, инфраструктуры и транспорта", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в Корсаковском районе планируется организация индустриально-строительного парка, в котором будут производить домокомплекты и строительные материалы по передовым технологиям.

"Нужно уделять больше внимания формированию комфортной городской среды, делать так, чтобы города Дальнего Востока становились лучше, чтобы они были удобными для проживания дальневосточников, привлекательными для туристов. <…> У Южно-Сахалинска есть особенности, которые могут стать достоинствами города, но для этого необходимо использовать уже существующий мировой опыт, привлекать экспертов, внедрять новые подходы территориального планирования и проектирования. Столица региона должна быть визитной карточкой области", - цитирует пресс-служба Юрия Трутнева.

Ранее сообщалось, что город Южно-Сахалинск получит новый генплан, его разработку начал Институт генплана Москвы. Население Южно-Сахалинска превышает 200,5 тыс. человек, всего городского округа - почти 208 тыс. Это крупнейший транспортный узел острова, здесь находятся место пересечения автодорог регионального значения, железнодорожная станция, аэропорт.