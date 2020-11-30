В Нью-Йорке ограничат доступ к главной рождественской ели города

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Доступ к главной рождественской ели Нью-Йорка во время церемонии зажжения огней в этом году ограничат в связи с пандемией нового коронавируса. Об этом сообщил в понедельник мэр города Билл де Блазио на пресс-конференции, трансляция которой велась в его Twitter .

По словам мэра, во время церемонии зажжения огней в каждой из трех выделенных зон на площади Рокфеллер-плаза, где установлена ель, смогут находиться одновременно не более четырех человек. Кроме того, разрешенное время пребывания в этих зонах составит пять минут, а места нужно будет бронировать заранее.

Власти Нью-Йорка также решили на время праздников перекрыть движение наземного транспорта на участках Пятой и Шестой авеню между 49-й и 50-й улицами около Рокфеллер-плаза.

Церемония зажжения огней на ели будет транслироваться в прямом эфире вечером 2 декабря, напомнил де Блазио.

Установленная на Рокфеллер-плаза ель достигает в высоту более 23 м и весит около 11 тонн. На ней зажгут свыше 50 тыс. цветных фонариков, соединенных более чем 8 км проводов. С 1997 года церемония включения огей на главной ели Нью-Йорка транслируется в прямом эфире.