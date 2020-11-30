Джонсон надеется, что в декабре в Британии зарегистрируют две вакцины от COVID-19

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется, что регулирующие органы королевства в ближайшие недели дадут разрешение на применение двух вакцин от коронавируса нового типа. Об этом глава правительства заявил телеканалу Sky News , посещая медицинскую лабораторию в Уэльсе.

Джонсон уточнил, что речь идет о разработке американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также вакцине, созданной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской AstraZeneca.

"Пока что ни одна вакцина не была одобрена для применения Агентством по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Однако мы, конечно, надеемся, что и вакцина Pfizer и BioNTech, и вакцина Оксфорда и AstraZeneca получат необходимые разрешения в ближайшие дни и недели", - сказал Джонсон. По словам премьера, в британском кабмине рассчитывают на то, что это произойдет до Рождества, которое протестанты и католики отмечают 25 декабря.

На прошлой неделе газета Daily Telegraph со ссылкой на источники в правительстве страны сообщила о том, что государственный регулятор может одобрить одну из показавших свою эффективность вакцин еще до конца ноября, однако этого не произошло. При этом национальная служба здравоохранения Соединенного Королевства активно готовится к началу вакцинации населения. По данным издания, планируется, что в первую очередь прививки будут сделаны медицинским работникам, а также людям, проживающим в домах престарелых и учреждениях для инвалидов. Затем последовательно начнется вакцинация людей в возрастных группах старше 80, старше 70, старше 65 и старше 50 лет. На это в общей сложности может уйти 3-4 месяца, так как в эти категории попадает больше трети жителей страны с 66-миллионным населением.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". По информации Российского фонда прямых инвестиций, эффективность препарата составляет 95%.