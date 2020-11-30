Премьер-министр Хорватии заразился коронавирусом

ЗАГРЕБ, 30 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства Хорватии Андрей Пленкович в связи с выявленным у его супруги Анны Маслач-Пленкович коронавирусом сдал тест на наличие заболевания и получил положительный результат. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь кабинета министров Марко Милич.

"Согласно рекомендациям эпидемиологов, председатель правительства в понедельник прошел повторное тестирование на наличие коронавируса, результат которого положительный", - отметил Милич.

По словам пресс-секретаря, премьер-министр чувствует себя хорошо, а свои служебные обязанности исполняет, находясь дома на самоизоляции и следуя указаниям докторов.

Глава кабмина Хорватии с 29 ноября находится на обязательной 10-дневной самоизоляции из-за заражения его супруги. Результат первого тестирования Пленковича был отрицательным.

Первый случай заражения коронавирусом в Хорватии был подтвержден 25 февраля. В стране зарегистрировано 126 612 заболевших, 101 838 человек выздоровели, 1 712 умерли, тестирование прошли более 744 тыс. граждан. В связи с ростом числа инфицированных власти обязали жителей носить защитные маски в транспорте и во всех закрытых помещениях, ограничили проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных, закрыли ночные и игровые клубы, а также казино. С 28 ноября в стране закрылись кафе и рестораны, развлекательные и фитнес-центры, спортзалы, введены обязательная дезинфекция общественных мест и запрет на продажу алкогольных напитков с 22:00 до 06:00 по местному времени, отменены свадьбы.