Сенатор рассказала, кому выплатят две пенсии в декабре

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила, что пенсионные выплаты за январь будут выплачены досрочно россиянам, получающим эти выплаты с помощью почтовых отделений с 1 по 3 число месяца. Об этом она заявила в интервью "Парламентской газете", опубликованном в понедельник.
"Этим людям пенсии будут доставлены в конце декабря. Сумма придет полностью - за весь январь", - сообщила Бибикова изданию.
Уточняется, что отделения "Почты России" начнут работу в обычном режиме с 4 января.
Сенатор пояснила, что такая практика действует на протяжении многих лет.