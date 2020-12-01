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Сенатор рассказала, кому выплатят две пенсии в декабре

Пенсионные выплаты за январь будут выплачены досрочно россиянам, получающим эти выплаты с помощью почтовых отделений с 1 по 3 число месяца, объяснила Елена Бибикова
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила, что пенсионные выплаты за январь будут выплачены досрочно россиянам, получающим эти выплаты с помощью почтовых отделений с 1 по 3 число месяца. Об этом она заявила в интервью "Парламентской газете", опубликованном в понедельник.

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"Этим людям пенсии будут доставлены в конце декабря. Сумма придет полностью - за весь январь", - сообщила Бибикова изданию.

Уточняется, что отделения "Почты России" начнут работу в обычном режиме с 4 января.

Сенатор пояснила, что такая практика действует на протяжении многих лет.

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