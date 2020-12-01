Сенатор рассказала, кому выплатят две пенсии в декабре

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила, что пенсионные выплаты за январь будут выплачены досрочно россиянам, получающим эти выплаты с помощью почтовых отделений с 1 по 3 число месяца. Об этом она заявила в интервью "Парламентской газете", опубликованном в понедельник.