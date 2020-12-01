В Приморье открыли первые центры социальных услуг в почтовых отделениях

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря. /ТАСС/. Первые центры социальных услуг в отделениях "Почты России" открылись в Приморье. Жители четырех муниципалитетов смогут пройти там медицинские обследования, воспользоваться порталом "Госуслуги" и при необходимости получить консультацию, сообщили ТАСС в пресс-службе макрорегиона "Дальний Восток" АО "Почта России" во вторник.

"В отделениях "Почты России" открылись пилотные центры социальных услуг, где можно получить бесплатный доступ к медицинским, государственным и социальным услугам. Теперь жителям Арсеньева, Анучино, Дальнегорска и Кавалерово достаточно прийти в почтовое отделение, чтобы воспользоваться порталом госуслуг, измерить температуру тела, давление и уровень кислорода в крови, а в перспективе - бесплатно получить консультацию врачей с помощью видеосвязи. Сотрудники отделений, включенных в пилотный проект, прошли обучение оказанию государственных услуг, первой доврачебной помощи, правилам пользования приборами для измерения показателей здоровья", - отметили в пресс-службе почты.

Уголки здоровья в центрах оснащены медицинскими приборами, а по графику присутствия в отделении медицинского работника там можно будет проверить уровень сахара в крови и получить консультации.

В центрах социальных услуг клиенты могут воспользоваться компьютером с подключенным интернетом и зайти на сайты государственных услуг, Пенсионного фонда, центров занятости и прочих ведомств. Почтальоны центров социальных услуг с помощью смартфонов и планшетов смогут проводить онлайн-опросы клиентов. Анкеты, составленные при участии органов здравоохранения и социальной защиты населения, должны помочь выявить тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации или кому нужна социальная либо медицинская помощь. Кроме того, при себе у почтальонов будут приборы для измерения показателей здоровья, которые при необходимости они смогут выдавать клиентам на время визита.

Центры социальных услуг в отделениях "Почты России" создаются для обеспечения равного доступа к государственным и социально-медицинским услугам на всей территории страны. Приморский край вошел в число пилотных регионов наряду с Ульяновской, Новгородской, Калужской и Архангельской областями.