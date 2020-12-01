Власти Хабаровского края просят жителей и бизнес помочь медикам с транспортом и питанием

ХАБАРОВСК, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Хабаровского края призвали местных жителей и бизнес помочь с транспортом и горячим питанием врачам, работающим с коронавирусными больными. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Добровольцы в регионе задействованы на выдаче бесплатных лекарств для амбулаторных больных Covid-19. Большой объем работы взяли на себя волонтеры-медики, которые работают в больницах и поликлиниках края.

"При этом транспортом обеспечен только каждый третий из врачей, которые посещают пациентов на дому. Поэтому мы будем признательны гражданам, которые помогут участковым более оперативно обслуживать население. Также мы просим добровольцев подключиться к доставке кофе и горячего питания медицинским работникам. Это два направления, по которым вопрос на сегодняшний день остается открытым. Такая поддержка будет очень своевременной", - приводятся в сообщении слова и. о. заместителя председателя правительства региона по социальным вопросам Евгения Никонова.

Подключиться к этой работе жителей и бизнес призвал руководитель региона Михаил Дегтярев.

В крае в настоящее время продолжается реализация Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, а также действует федеральная горячая линия по оказанию помощи возрастным и маломобильным гражданам. Социальные работники и волонтеры помогают пожилым людям, а также инвалидам I и II группы с доставкой товаров первой необходимости.

В Хабаровском крае продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, ежедневно регистрируется свыше 320 новых случаев. Всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели свыше 24,5 тыс. человек, умерли 157 человек.