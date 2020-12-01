Путин и Мишустин поздравили Хазанова с 75-летним юбилеем

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова с 75-летием.

Президент отметил многогранный талант и артистический темперамент Хазанова. "Человек незаурядного и многогранного дарования, вы пользуетесь искренней любовью поклонников эстрады, театра, кинематографа. Главный секрет такого творческого успеха и востребованности - ваш яркий артистический темперамент, прекрасное чувство юмора и поистине неиссякаемый оптимизм. И конечно, огромное уважение к зрителям, которым вы щедро дарите свой талант", - говорится в поздравлении президента, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Мишустин в своем поздравлении назвал артиста непревзойденным мастером разговорного жанра и блистательным актером. "Яркий, многогранный, народный не по званию, а по сути - все это о вас, непревзойденном мастере разговорного жанра, блистательном актере. Многие годы вы ведете уникальный диалог со зрителями - на эстраде, в кинематографе, театре. И не прекращаете их восхищать, радовать, дарить незабываемые эмоции. В каждой вашей роли - тонкая ирония, подлинные чувства и переживания, неподдельная искренность и глубина", - говорится в поздравлении премьера, которое опубликовано на сайте кабмина.

Геннадий Хазанов - российский актер, артист эстрады, народный артист РСФСР (1991). Художественный руководитель Московского театра эстрады (с 1997 года). Лауреат Государственной премии РФ (1996).