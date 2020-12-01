МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам XVI съезда Русского географического общества (РГО), отметив большое количество разноплановых проектов этой общественной организации и ее роль в воспитании молодежи. Телеграмма опубликована во вторник на официальном сайте Кремля.

По оценке главы государства, "за прошедшее время Русское географическое общество значительно укрепило свой созидательный, творческий потенциал, воплотило в жизнь впечатляющее количество разноплановых, но неизменно ярких и востребованных проектов в научно-исследовательской, информационной, просветительской сферах".

"Ваши выставки, фильмы, фотоконкурсы, печатные издания, рассказывающие о нашем бесценном природном богатстве, уникальном историческом, культурном, духовном наследии, всегда интересны и содержательны и по праву пользуются широким общественным вниманием, - подчеркнул президент. - И, конечно, важно, что с каждым годом вы вовлекаете в орбиту своей многогранной деятельности все большее число людей, особенно молодежь".

Путин отметил, что из-за сложной эпидемиологической обстановки XVI съезд РГО пройдет в дистанционном формате. "Но, уверен, это не помешает участникам из многих регионов страны обсудить на онлайн-площадке форума актуальные задачи, стоящие перед одной из старейших отечественных общественных организаций, наметить перспективы дальнейшей совместной работы, обменяться мнениями по широкому кругу существующих проблем", - говорится в послании главы государства.