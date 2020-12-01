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Роструд планирует перевести услугу по поиску работы в электронный вид

Такой переход ожидается к концу 2021 - началу 2022 года

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Роструд планирует к концу 2021 - началу 2022 года перевести услуги по поиску работы в электронный формат. Об этом во вторник заявил глава департамента по цифровизации Роструда Виталий Лосев.

"Мы надеемся, что к концу следующего года, а может быть с начала 2022 года, государственная служба занятости населения в целом и услуга по поиску работы уже перейдет на электронный вид работы. И у нас получится не только регистрировать граждан в качестве ищущих работу, но и трудоустраивать граждан также в цифровом варианте", - сказал он на VI всероссийском форуме "Национальная система квалификации России".

Общероссийская база вакансий "Работа в России" является федеральной государственной информационной системой, содержащей данные о возможностях трудоустройства, работодателях, которые испытывают потребность в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, гражданах, ищущих работу. В настоящее время на портале представлено около 1,5 млн доступных для трудоустройства рабочих мест по всей стране.

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