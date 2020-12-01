Mediascope начнет в 2021 году предоставлять данные, собранные с помощью смартфонов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Компания Mediascope, занимающаяся в России измерениями телеаудитории, начнет в 2021 году предоставлять дополнительные тестовые данные о медиапотреблении, собранные с помощью смартфонов. Об этом во вторник сообщила исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова.

"В следующем году, кроме основного потока медийных данных, Mediascope готова предоставлять рынку новые потоки данных, собранные с помощью Cifrasoft и MediaHills, и создавать проекты на их основе", - сказала она.

Коммерческий директор Mediascope Михаил Зотов рассказал, что в текущем году компания построила экспериментальную панель в Москве на основе мобильных технологий компании Cifrasoft. Измерительным инструментом в проекте стал смартфон как наиболее близкий к человеку гаджет. Эксперимент позволил не только получить данные о потреблении разных медиа одним человеком, но и проанализировать взаимосвязи между его действиями и контактами с контентом и рекламой.

"Одна из важнейших ценностей, которую хотят видеть наши клиенты во множестве окружающих нас данных - взаимосвязь между разными действиями человека. Чтобы найти эти взаимосвязи и детальнее понять путь человека в медиа и переключение между разной активностью, мы и провели этот тест. С помощью пилота мы смогли узнать, например, какие медиа человек потребляет параллельно, что он делал после прослушивания радио по пути домой и какие песни "зашазамил" (использовал приложение Shazam для поиска музыки - прим. ТАСС), насколько глубоко погрузился в ТВ-контент и сколько раз увидел телерекламу, прежде чем установить приложение рекламируемого бренда", - рассказал Зотов.