Нормы радиационной безопасности в новой редакции могут утвердить в 2021 году

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Утверждение норм радиационной безопасности в новой редакции в России ожидается в 2021 году. Об этом сообщил на онлайн-конференции во вторник академик РАН, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"Мы сейчас перерабатываем нормы радиационной безопасности [в соответствии с новыми принципами и подходами в этой области]. Они будут утверждены, наверное, в ближайший год", - сказал Онищенко, добавив, что усовершенствование этих норм пойдет "по принципу ужесточения".

По его словам, в новой редакции документа предлагается, в частности, иная систематизация типов проявления радиационного воздействия. Взамен облучения техногенными, медицинскими и природными источниками и аварийного облучения предполагается ввести понятия трех ситуаций облучения, отметил первый зампред комитета. Он уточнил, что в ситуации планируемого облучения речь идет о работниках атомной промышленности, у которых рабочий процесс поставлен под тщательный технический и медицинский контроль.

"Ситуация аварийного облучения появляется в результате радиационных аварий, как, например, в Японии в 2010 году, и тогда нужны немедленные меры для недопущения последствий для здоровья или их минимизации. А в ситуации сосуществующего облучения оно уже есть от повышенного радиационного фона либо от остаточного количества радиоактивных веществ, которое имеется из-за прежней практической деятельности или после аварийного облучения", - рассказал Онищенко.

С января 1996 года в России действует Федеральный закон о радиационной безопасности населения. В нем, в частности, прописаны обеспечение безопасности при радиационных авариях, а также государственный надзор, полномочия субъектов РФ, права и обязанности граждан и общественных организаций в соответствующей области. Нормы радиационной безопасности в России утверждаются главным государственным санитарным врачом и являются обязательными к исполнению.

В соответствии с этим законом, утвержденные в 2009 году нормы радиационной безопасности (НРБ) устанавливают основные пределы доз радиации для различных групп населения. Установленные НРБ требования и нормативы утверждаются главным государственным санитарным врачом и являются обязательными для всех юридических и физических лиц, в результате деятельности которых возможно облучение людей.