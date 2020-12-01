В Башкирии режим самоизоляции для пожилых людей продлили до конца декабря

УФА, 1 декабря. /ТАСС/. Режим обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания в Башкирии продлен до конца года, сообщила во вторник пресс-служба главы республики.

"Обязательный режим самоизоляции действует для больных COVID-19, жителей с подозрением на коронавирус или находившихся в контакте с больным, пациентов с диагнозом "внебольничная пневмония", пожилых людей старше 65 лет, обратившихся за помощью с симптомами респираторного заболевания, а также тех, кто проживает вместе с ними. Для пожилых людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, обязательный режим самоизоляции сохраняется до 31 декабря 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Также до конца года продлен обязательный режим самоизоляции для лиц, находящихся в социальных учреждениях.

"Органам исполнительной власти республики необходимо усилить проверки соблюдения масочного режима, а также обязательного режима самоизоляции пожилыми людьми старше 65 лет", - добавили в пресс-службе.

Во вторник число зараженных коронавирусом в Башкирии увеличилось на 142 и составило 14 406, всего выздоровели 12 009 человек, стационарно лечатся 542 пациента. За период пандемии от коронавируса умерли 83 человека, количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки - 406.