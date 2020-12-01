СМИ: в Австрии горнолыжные курорты могут заработать только в 2021 году

ВЕНА, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство Австрии к католическому Рождеству 2020 года разрешит только однодневное катание на лыжах на горнолыжных склонах без пребывания в гостинице или посещения ресторанов, которые не откроются из-за карантина. Работу зимних курортов с проведением отпуска в отелях планируется постепенно начать в январе 2021 года. Об этом сообщило во вторник австрийское издание Standard со ссылкой на источники в правительстве республики.

В австрийском кабинете министров исходят из того, что решение о частичном выходе из жесткого карантина с 7 декабря должно сначала затронуть открытие школ и магазинов. Власти также разрешат работать фуникулерам на горнолыжных склонах, однако рестораны и гостиницы зимних курортов будут закрыты до января 2021 года. В результате такого решения любители зимних видов спорта смогут посещать горнолыжные курорты для катания только в течение дня без ночевок. Однако канатные подъемники планируют сделать доступными в качестве общественного транспорта только для местных жителей, проживающих рядом с курортами.

Как отмечает издание, зимний туризм на горнолыжных курортах в Австрии начнет постепенно возобновлять работу только в январе 2021 года. В настоящее время разрабатывается соответствующий пошаговый план открытия. Такое решение властей вызвано тем, что в Австрии продолжают наблюдаться высокие показатели ежедневной заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Подготовка к сезону в Австрии

В настоящее время горнолыжные курорты Австрии готовятся к началу сезона катания и ведут активную работу с целью обеспечения безопасности здоровья туристов с учетом объявления правительства Австрии о дальнейших шагах после завершения жесткого карантина 7 декабря.

Горнолыжные спортивные объекты и курорты готовы гарантировать любителям зимнего отдыха максимальную безопасность от заражения новым коронавирусом и утвердили строгие правила гигиены, ввели ограничения на количество отдыхающих в помещениях, устанавливают камеры для контроля за соблюдением дистанции, внедряют новые системы вентиляции, привлекают к работе специально обученный персонал и увеличивают мощности для проведения тестирований на коронавирус. Кроме того, спортивные объекты готовят для открытия только спортивную инфраструктуру и откажутся от организации вечеринок в помещениях, которые в начале этого года способствовали распространению вируса.

2 декабря правительство Австрии проведет заседание, по итогам которого объявит о дальнейших шагах по выходу из жесткого карантина, действующего с 17 ноября. Канцлер Себастьян Курц предварительно объявил, что власти нацелены с осторожностью выходить из карантина и собираются для начала вернуть учеников в школы и открыть сферу торговли, а открытие спортивных объектов не предусмотрено в качестве первых шагов. По его словам, после 7 декабря в Австрии придется продолжить жизнь с другими значительными ограничениями.