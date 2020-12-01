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Следователи проверят информацию СМИ об изъятии детей из многодетной семьи в Крыму

По данным представителей общественной организации, эта процедура проводилась безосновательно

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Следователи проверят информацию из СМИ и соцсетей об изъятии органами опеки детей из многодетной семьи в селе под Симферополем, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей были выявлены сведения об изъятии органами опеки и подразделения по делам несовершеннолетних детей из многодетной семьи, проживающей в селе Дубки Симферопольского района. Представители общественной организации сообщают, что данная процедура проводилась безосновательно, с нарушениями со стороны уполномоченных структур. Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту организована процессуальная проверка сведений из СМИ на предмет установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "следствием будут изучены основания и законность процедуры изъятия детей должностными лицами, совместно с надзорными органами - обстановка в семье".

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