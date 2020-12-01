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Пандемия COVID-19

Кабмин Северной Македонии предложил продлить режим ЧС из-за коронавируса до 30 июня

В стране ввели режим чрезвычайной ситуации с 20 ноября на 30 дней

ЗАГРЕБ, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство Северной Македонии во вторник из-за продолжающегося распространения новой коронавирусной инфекции предложило продлить режим чрезвычайной ситуации до июня 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина по итогам заседания.

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"Проект решения предлагается [на рассмотрение] парламенту государства для одобрения продления периода действия режима ЧС до 30 июня 2021 года", - подчеркнули в пресс-службе кабмина.

В настоящее время в Северной Македонии зарегистрировано 61 878 заболевших, 38 946 человек выздоровели, 1 763 инфицированных умерли. С 5 ноября в стране в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции задействованы национальные вооруженные силы, а с 20 ноября на 30 дней введен режим чрезвычайной ситуации.

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Северная МакедонияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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