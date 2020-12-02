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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

МЧС России доставило в Карабах более 3 тыс. одеял

Груз направлен в пункт выдачи гуманитарной помощи в Степанакерт

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Очередная партия гуманитарной помощи доставлена силами МЧС РФ в Нагорный Карабах, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства.

"МЧС России доставлена очередная гуманитарная помощь из России для пострадавшего населения Нагорного Карабаха. В составе груза - более 3 тыс. теплых одеял. В настоящее время груз направлен в пункт выдачи гуманитарной помощи в Степанакерт и в ближайшее время будет передан жителям города", - сказали в ведомстве.

Также часть ранее доставленных стройматериалов направят город Мартуни. Это 6,5 тонн металлического профиля и более 1,2 тонны деревянного бруса. Они будут распределены между жителями для восстановления домов.

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РоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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