МЧС России доставило в Карабах более 3 тыс. одеял

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Очередная партия гуманитарной помощи доставлена силами МЧС РФ в Нагорный Карабах, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства.

"МЧС России доставлена очередная гуманитарная помощь из России для пострадавшего населения Нагорного Карабаха. В составе груза - более 3 тыс. теплых одеял. В настоящее время груз направлен в пункт выдачи гуманитарной помощи в Степанакерт и в ближайшее время будет передан жителям города", - сказали в ведомстве.

Также часть ранее доставленных стройматериалов направят город Мартуни. Это 6,5 тонн металлического профиля и более 1,2 тонны деревянного бруса. Они будут распределены между жителями для восстановления домов.