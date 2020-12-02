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"Известия": ОП предлагает запретить суррогатное материнство для иностранцев

Среди предложений также запрет на рекламу ЭКО, пишет газета
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) предложила запретить суррогатное материнство как для иностранцев, так и для одиноких граждан РФ. Об этом в среду сообщают "Известия" со ссылкой на проект резолюции.

Помимо этого, среди предложений Общественной палаты содержится запрет на рекламу ЭКО.

Предложение ОП поддерживают в Госдуме. "Сейчас эта область совершенно не регулируется законом. В результате наносится ущерб здоровью как детей, так и женщин, которые вынашивают ребенка", - сказал член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Земцов.

По данным издания, 8 декабря состоится заседание ОП с представителями Госдумы, детскими омбудсменами и профильными врачами.

Единого нормативного акта, который бы регулировал суррогатное материнство, в России нет. В июле вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявляла о необходимости скорректировать нормы закона о суррогатном материнстве.

На проблему суррогатного материнства было обращено особое внимание после смерти ребенка от суррогатной матери в Подмосковье, которая произошла в январе.

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