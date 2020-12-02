Бросивший своих детей в Шереметьево мужчина выйдет из колонии через 12 дней

ХАБАРОВСК, 2 декабря. /ТАСС/. Мужчина, бросивший двоих детей в московском аэропорту Шереметьево и осужденный на год и три месяца колонии, выйдет на свободу в середине декабря с учетом срока содержания под стражей. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре Хабаровского края.

Осужденный был арестован в середине февраля и "с учетом содержания под стражей он отбудет наказание через 12 дней", сказал представитель прокуратуры.

Ранее Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края приговорил мужчину к одному году и трем месяцам колонии общего режима. Его признали виновным по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") и ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража").

26 января 2020 года 41-летний мужчина, прилетев со своими малолетними сыновьями 5 и 8 лет из Комсомольска-на-Амуре в Москву, оставил их в аэропорту Шереметьево и через пару часов один улетел в Ростов-на-Дону. Затем он уехал в Батайск, где поселился в местной гостинице. До этого он через интернет-приложение с помощью мобильного телефона своей знакомой пенсионерки попытался украсть с ее банковского счета 100 тыс. рублей. Но попытку перевода денег заблокировал банк. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

Он признал себя виновным только в хищении денежных средств у своей знакомой. По факту оставления детей в опасности свою вину он не признал, так как считает аэропорт безопасным местом.