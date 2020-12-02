СФ одобрил законы о порядке прекращения полномочий судей за проступки

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду пакет законов, которые закрепляют порядок прекращения полномочий судей в случае совершения ими серьезных проступков, а также упраздняют конституционные суды регионов.

Новые нормы затрагивают председателя, его заместителя и членов Конституционного суда РФ, главу и членов Верховного суда, председателей, заместителей председателей и судей кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, военных кассационных или апелляционных судов, арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, суда по интеллектуальным правам. Полномочия всех этих судей теперь могут быть прекращены Советом Федерации в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство.

Основаниями для этого станут несоблюдение требований антикоррупционного законодательства, выход судей из гражданства РФ, нарушение судьями, их супругами и несовершеннолетними детьми запрета на хранение денежных средств в иностранных банках за рубежом. Представление президента должно быть рассмотрено в течение 14 дней. Порядок его внесения будет определен самим главой государства.

Как рассказал глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, закон также предусматривает упразднение конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации до 1 января 2023 года. "В этой связи хотелось бы отметить, что в данной части законодательство приводится в соответствие с новой редакцией статьи 118 конституции, в которой региональные конституционные суды, как суды, входящие в судебную систему России, не упоминаются", - сказал он.

Сенатор отметил, что наряду с этим предусматривается право регионов принять решение о создании конституционных (уставных) советов, действующих при законодательных (представительных) органах власти субъектов РФ.

"С учетом большого количества вопросов относительно утраты данного способа защиты прав граждан следует отметить, что недавно принятыми поправками к закону о Конституционном суде РФ был расширен предмет конституционного судебного нормоконтроля по жалобам граждан и юридических лиц. В рамках данной процедуры стала возможной проверка на предмет соответствия конституции РФ законов и иных нормативных актов субъекта РФ (принятых в рамках совместной компетенции федерации и субъектов, либо исключительной компетенции субъектов). Таким образом, гарантии прав граждан по проверке конституционности положений региональных актов сохраняются", - заявил Клишас.