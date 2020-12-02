Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло на 5 191

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 5 101, что для столицы стало минимумом с 25 ноября. Это следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В Подмосковье при этом выявили 1 148 новых случаев заражения - это максимум для региона с начала пандемии. Предыдущий максимум был зафиксирован еще 10 мая, когда число заразившихся в области возросло на 1 133.

За сутки в Москве выписаны по выздоровлению 6 575 пациентов, 75 пациентов скончались.

За все время выздоровели 464 984 человека, 9 053 умерли. В настоящее время в столице болеют 143 402 человека.

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