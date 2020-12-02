В Госдуме назвали малореализуемой блокировку YouTube на территории России

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Блокировка видеохостинга YouTube на территории РФ малореализуема, возможность ограничения доступа к интернет-ресурсам, дискриминирующим российские СМИ, является крайней мерой и выступает в качестве элемента сдерживания. Об этом в среду заявил автор соответствующего законопроекта, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Блокировка таких значимых интернет-ресурсов, как тот же YouTube, на территории РФ - это, в моем понимании, малореализуемая конструкция. Не с точки зрения технической - здесь как раз понятно, как это сделать, а с точки зрения сущностной. Мы закладываем эту норму как крайнюю меру ответных действий со стороны России в качестве элемента сдерживания", - сказал Хинштейн на общественных слушаниях по борьбе с интернет-цензурой в отношении российских СМИ.

Парламентарий провел аналогию с ядерным оружием. "Те, кто разрабатывал ядерное оружие, исходили из того, что оно не будет применяться. Поэтому, когда мне задают вопрос, как технически дальше будет выглядеть блокировка YouTube, отвечать на него - это все равно что обсуждать, как будет нанесен ракетно-ядерный удар по Вашингтону и какие последствия там возникнут. Я точно не хочу обсуждать, что произойдет с Вашингтоном после ракетно-ядерного удара, я точно не верю в то, что это возможно. И я точно так же не хочу обсуждать, как будет блокироваться YouTube, потому что надеюсь, что до этого не дойдет", - пояснил он.

По его словам, реакция на законопроект о блокировке интернет-ресурсов, допускающих цензуру в отношении российских СМИ, неоднозначна. "Речь пока идет о принятии в первом чтении. И мы готовы дорабатывать [законопроект] ко второму [чтению] с учетом мнений профессионального сообщества, общества в целом", - заверил Хинштейн.

19 ноября группа депутатов Госдумы и сенатор Алексей Пушков внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект о возможности Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ. Законопроект вводит статус "владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России могут присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ. Под действие документа подпадают крупнейшие интернет-ресурсы - YouTube, Facebook и Twitter. Роскомнадзор может также получить право частично или полностью ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, включая возможность замедлять их трафик.