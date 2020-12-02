Эксперт: число новых случаев ВИЧ в России за десять лет выросло почти вдвое

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Число новых выявляемых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в России увеличилось в течение десяти лет почти в два раза, в том числе за счет роста количества тестов. Об этом сообщил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский.

"Пораженность населения растет. Число инфицированных на 100 тыс. человек близится к 1%. Если глянуть на динамику, за десять последних лет (с 2009 по 2019 гг.) число новых случаев почти в два раза увеличилось - с 58 тыс. до 97 тыс., общее число умерших - более, чем в четыре раза - с 81 тыс. до 355 тыс., количество живущих с ВИЧ - в два раза выросло - с 448 тыс. до 1 млн. Увеличились и расходы федерального бюджета - в три раза с 10 до 27 млрд рублей в год", - сказал он, выступая в среду на вебинаре, приуроченном ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Покровский отметил, что количество обследований на ВИЧ-инфекцию с каждым годом растет. Так, в прошлом году сделали 40 млн тестов, в результате чего процент выявления снижается. Но тем не менее, так как ВИЧ-инфекция неизлечима, хотя новых случаев регистрируют меньше, все равно общее число случаев заражения суммируется, растет и число смертей.

Он пояснил, что есть две системы регистрации - Роспотребнадзор регистрирует все случаи, а Минздрав РФ регистрирует случаи, в которых обратились за медицинской помощью. "Только в прошлом году существенно произошло снижение случаев по обеим системам. Это обнадеживает", - уточнил он.

По словам эпидемиолога, пик смертности приходится на возрастные категории 30-34 года и 35-39 лет. "Очень высокий процент смертности у женщин. Это существенная вещь, она влияет на демографическую ситуацию. В этих группах сейчас наибольший процент выявляется", - сказал он.

Покровский добавил, что социальный статус зараженных с годами меняется. Если в 2000-е годы это были наркопотребители, то на сегодняшний день ВИЧ-инфекцией заражаются социально адаптированные граждане. "По статистике Минздрава РФ, экономически занятых оказалось 80%, это выше, чем процент среди населения в целом, потому что в возрасте 30-40 лет в основном люди работают", - отметил эксперт. Он уточнил, что в 2019 году самым частым способом распространения ВИЧ-инфекции был гетеросексуальный контакт.

Статистика Минздрава РФ

Согласно данным статистического сборника Минздрава РФ за 2019 год, число пациентов в стране с впервые установленным диагнозом "ВИЧ-инфекция" в 2019 году снизилось на 6,8% по сравнению с 2018 годом. В прошлом году с этим диагнозом впервые было зарегистрировано 80 124 пациента, а в 2018 году - 85 995. При этом первичная заболеваемость ВИЧ в 2019 году составила 54,6 случая на 100 тыс., в 2018 году - 58,6 случая на 100 тыс. По данным федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, на 1 января 2019 года под диспансерным наблюдением состояло чуть более 715 тыс. россиян.