Эксперт: стабилизация темпов распространения коронавируса в РФ ожидается к концу декабря

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Темпы распространения коронавируса в России могут стабилизироваться к концу декабря. В Москве стабилизация фиксируется уже около трех недель, заявил ТАСС в среду главный врач центра "Лидер медицины" Евгений Тимаков.

"У нас идет синусоида, более-менее стабильная ситуация, стабилизация в Москве идет уже приблизительно недели три. По РФ стабилизация будет с отсрочкой в один месяц, к концу декабря примерно <...>, не раньше", - сказал собеседник агентства.

При этом, отметил он, заболеваемость в стране растет сравнительно медленно, а не по экспоненте - "кризисного, пикового роста нет", однако "в каждом регионе своя ситуация".

Тимаков подчеркнул, что делать выводы о распространении инфекции исключительно по данным тестирования нельзя - основными показателями должны быть число госпитализируемых и умерших пациентов. По его словам, это связано с определенными ограничениями системы тестирования.

"Если заболевших будет больше, чем позволяют сделать [исследований имеющиеся] тест-системы, мы все равно увидим одно и то же количество заболевших, при этом количество госпитализированных вырастет. В итоге мы должны оценивать, сколько госпитализированных в больнице, [поскольку] там более четкое отражение ситуации, плюс количество летальных исходов", - пояснил эксперт.

Колебания заболеваемости

В среду федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о 25 345 выявленных за сутки случаях заражения, что стало минимумом с 25 ноября. За последние недели это по меньшей мере третий случай, когда штаб отчитывается о резком снижении числа заболевших именно в среду. Так, 18 ноября стало известно о 20 985 заразившихся - минимуме с 11 ноября, которое также было средой. При этом по вторникам Роспотребнадзор часто сообщает об уменьшении количества проведенных в стране тестов на коронавирус.

"То, что мы видим сейчас [в среду] снижение заболеваемости, не означает, что она снизилась. Это снизилось количество тестируемых", - подтвердил Тимаков.

По его словам, к среде проверяются тесты, которые были сделаны на выходных, а "в субботу, воскресенье сдается меньше тестов, меньше [люди] обращаются к врачам". "Завтра-послезавтра <...> мы увидим рост заболеваемости, потому что придут результаты тестов, которые были сданы с понедельника по среду, когда люди после выходных решили обратиться все-таки к врачу. И у нас, таким образом, на протяжении уже полутора месяцев идет синусоида: понедельник, вторник, среда - снижение заболеваемости, выходные, четверг, пятница - повышение заболеваемости", - рассказал эксперт.

Причины увеличения числа смертей

Тимаков заявил, что рост числа смертей из-за коронавируса в России и количества пациентов в реанимации связан с тем, что сейчас в больницы попадают в основном люди в тяжелом состоянии, тогда как весной госпитализировали практически всех.

"Количество летальных исходов сейчас увеличивается, потому что госпитализируют больше больных в более тяжелом стоянии. Рост числа пациентов в реанимациях связан с тем, что если весной, в начале пандемии, госпитализация была в основном всех подряд, то сейчас госпитализируют людей, которые уже в состоянии средней тяжести, тяжелые", - сказал собеседник агентства.

"И второе - сейчас больше коронавирус переносят на ногах, меньше обращаются к врачу. Соответственно, обращение к врачу идет с опозданием <...>. Более позднее обращение к врачу предполагает, естественно, более тяжелое течение заболевания, более тяжелые госпитализации", - пояснил эксперт.