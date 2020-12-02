ОНФ запускает новый проект для диалога с журналистами

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) дал старт новому проекту "Медиа. ОНФ", который призван обеспечить прямой и постоянный диалог активистов с журналистами и блогерами. Об этом сообщила в среду пресс-служба Народного фронта.

"К участию в работе проекта "Медиа. ОНФ" приглашаем всех журналистов, блогеров, редакторов и руководителей региональных СМИ, глав региональных ассоциаций СМИ и других представителей медиасреды", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на площадке "Медиа. ОНФ" будут проходить обсуждения общественно значимых проблем, мастер-классы, вебинары, дискуссии и лекции с привлечением экспертов Народного фронта, представителей федеральных и региональных органов власти, а также независимых экспертов.

"На медиаплатформе media.onf.ru ОНФ будут размещены результаты обработки обращений на прямую линию с Владимиром Путиным 2019 года и опубликованы видеосюжеты, подготовленные лауреатами конкурса СМИ "Правда и справедливость", а также студентами факультетов журналистики вузов из всех регионов России", - отмечается в сообщении.

В ОНФ отметили, что 3 декабря на платформе нового медиаресурса пройдет первый вебинар об искусстве работы в социальных сетях, а также о фейках и связанных с ними рисках.