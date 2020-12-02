Суд в Петербурге 3 декабря рассмотрит протокол о нарушениях на концерте Басты

"Невский районный суд города Санкт-Петербурга принял к производству материалы об административном правонарушении в отношении ОАО "Дворец спорта". Судебное заседание назначено на 3 декабря", - говорится в сообщении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила территориальному ведомству по Санкт-Петербургу уточнить детали проведения прошедшего 27 ноября концерта исполнителя Василия Вакуленко, известного как Баста, на предмет соблюдения действующих в городе ограничений в связи с распространением коронавируса. 1 декабря на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Попова сообщила, что ведомство передало в суд материалы о нарушении эпидемиологических требований на массовом концерте, прошедшем в одном из российских городов в минувшие выходные. Она отметила, что на концерте собралось "недопустимо большое количество людей", вынесен протокол о приостановлении работы площадки его проведения.

Согласно поступившим в Невский районный суд материалам Роспотребнадзора, на концерте Басты в Ледовом дворце зрители не использовали маски, а также не соблюдали социальную дистанцию, организаторы не обеспечили нахождение зрителей только на тех местах, на которые у них были приобретены билеты, "что привело к созданию толпы". В отношении администрации Ледового дворца был составлен протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"), за что администрации спорткомплекса грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановка деятельности на срок до трех месяцев.

Сам Вакуленко в видеообращении в социальных сетях заявлял, что противоэпидемиологические меры на концерте соблюдались, а зрителям на входе выдавали средства защиты.