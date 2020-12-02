СМИ: производители вакцины Pfizer - BioNTech регистрируются в Сербии

БЕЛГРАД, 2 декабря. /ТАСС/. Производители вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech в среду подают документы на регистрацию в Сербии. Об этом сообщило национальное телевидение страны РТС .

По данным телеканала, производители Pfizer и BioNTech в течение дня подадут необходимые документы в Агентство по лекарствам и медицинским препаратам Сербии для регистрации вакцины против коронавируса. Договоренность об этом была достигнута в ходе сегодняшней встречи представителей компаний с премьером страны Аной Брнабич и руководством Минздрава республики.

12 ноября президент Сербии Александар Вучич сообщил, что Сербия договорилась о закупке 1,8 млн доз американо-германского препарата компании Pfizer, а также ведет переговоры о покупке вакцин с Китаем и Россией.

Во вторник пресс-служба правительства Сербии по результатам видеоконференции премьер-министра страны Аны Брнабич с министром промышленности России Денисом Мантуровым сообщила, что пробная партия российской вакцины "Спутник V" поступит в республику до конца недели. Сербия также заинтересована рассмотреть возможность совместного производства вакцины против коронавируса.