Голикова: ситуация с койками для пациентов с коронавирусом в России "зафиксировалась"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Количество коек для пациентов с коронавирусом в России не растет уже неделю, притом что возрастает число свободных мест для таких больных. Это свидетельствует о том, что ситуация в больницах "зафиксировалась", заявила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Несмотря на напряженную ситуацию, у нас уже неделю не меняется количество коек, которые мы открываем под ковид, - это 276 тыс. За неделю до этого мы наблюдали постоянный рост, сейчас вроде бы ситуация зафиксировалась, и это хорошо. Количество свободных коек также сейчас возрастает", - сказала она на совещании по открытию многофункциональных медцентров Минобороны РФ.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 63,9 млн человек, примерно 1,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 2 347 401 случай заражения, выздоровели 1 830 349 человек, умерли 41 053. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.