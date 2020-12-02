Генсек ООН предупредил об угрозе появления новых зоонозных вирусов

ООН, 2 декабря. /ТАСС/. Новые зоонозные вирусы, подобные коронавирусу, будут угрожать человечеству, если не прекратится вторжение людей в дикую природу. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в нью-йоркском Колумбийском университете с лекцией "О состоянии планеты".

"В то время как люди и домашний скот все больше посягают на места обитания диких животных и нарушают границы дикой природы, мы станем свидетелями того, как все больше вирусов и других возбудителей заболеваний будет передаваться от животных к людям", - сказал генсек.

В связи с этим Гутерриш призвал не забывать, что "75% новых человеческих инфекционных болезней являются зоонозными".