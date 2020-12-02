BioNTech заявила, что Великобритания получит 5 млн доз вакцины Pfizer до конца года

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Великобритания получит до конца 2020 года около 5 млн доз вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Об этом в среду заявил коммерческий директор BioNTech Шон Маретт в интервью радиостанции BBC Radio 4 .

Ранее предполагалось, что компания поставит в Соединенное Королевство 10 млн доз препарата к концу 2020 года. "Мы предполагали, что произведем в этом году 100 млн доз вакцин, из которых 10 млн пойдут Великобритании. Теперь мы полагаем, что сможет произвести до 50 млн доз, поэтому и Великобритании достанется меньшее число доз, как и любой другой стране", - отметил Маретт, указав, что Лондон "может рассчитывать примерно на 5 млн доз в декабре", из которых 800 тыс. будут доступны к следующей неделе.

В среду британское независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) первым в мире одобрило использование вакцины Pfizer и BioNTech. Власти королевства ранее информировали, что Лондон заключил предварительные контракты на поставку в 2020-2021 годах 40 млн доз данного препарата, который, как стало известно 9 ноября, успешно прошел третью фазу испытаний. Согласно промежуточным результатам, риск заразиться коронавирусом при применении этой вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки.

В общей сложности Великобритания подписала соглашения о поставке свыше 350 млн доз вакцин от коронавируса от различных производителей. Всего из-за вызванных коронавирусом осложнений в Великобритании умерли свыше 59 тыс. человек, что является самым высоким показателем в Европе. Число инфицированных в Великобритании превысило 1,6 млн.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас во всем мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину, которая получила название "Спутник V".