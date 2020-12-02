Алиханов назвал ошибочными данные Минздрава о малом запасе коек в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 2 декабря. /ТАСС/. Данные Минздрава РФ о малом запасе коек для пациентов с коронавирусом и пневмониями в Калининградской области ошибочны и основаны на неверных сведениях. Об этом написал в Instagram губернатор региона Антон Алиханов.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 во вторник сообщил, что резерв коек для пациентов с коронавирусом в 17 регионах России составляет менее 5%. В числе тех, которые вызывают наибольшую тревогу он назвал Калининградскую область и Санкт-Петербург.

"Данные, озвученные министром, были основаны на неверных [устаревших] сведениях одной из информ-систем [их уже актуализируют]. При этом общая система мониторинга и контроля (ИЦК) содержит актуальные данные. На вчерашний день информация по койкам: всего коек 1994 (1746 ковид и пневмония с подозрением на ковид; 248 - чистая пневмония), заняты 1621 койка (1415 ковид и пневмония с подозрением на ковид; 206 - чистых пневмоний), свободны 363 койки, то есть 18,7%", - написал губернатор.

По данным регионального оперативного штаба, на 2 декабря в области выявлено 11 846 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 8 534 пациента, умерли 124 человека, остаются под медицинским наблюдением 4 070 человек.