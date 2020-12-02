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В Думу внесен законопроект о бесплатном проезде по платным дорогам для инвалидов

Такое право также предоставляется ветеранам Великой Отечественной войны, Героям Советского Союза и России, труда, а также жителям населенных пунктов, прилегающих к платным участкам автотрасс

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Законодательное собрание Краснодарского края внесло в Госдуму законопроект, дающий право бесплатного проезда по платным дорогам инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, Героям Советского Союза и России, труда, а также жителям населенных пунктов, прилегающих к платным участкам автотрасс. Текст документа в среду размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Действующее законодательство освобождает от платы за проезд по таким дорогам общественный транспорт, автомобили пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, а также машины почтовой связи.

"Несмотря на активное развитие в нашей стране системы платных дорог, которая направлена на обеспечение транспортной доступности между объектами инфраструктуры как внутри населенных пунктов, так и между ними, льготный проезд по платным дорогам для многих категорий граждан (инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза и России, Герои труда, а также жители населенных пунктов, прилегающих к платным участкам автомобильных дорог) до настоящего времени не предусмотрен, что не отвечает их интересам", - говорится в пояснительной записке к инициативе.

Кроме того, инициатива распространяет право бесплатного проезда на школьные автобусы и транспортные средства государственных и муниципальных медицинских учреждений, осуществляющие перевозку донорской крови.

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