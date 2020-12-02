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Пандемия COVID-19

Борис Джонсон не будет в приоритетном порядке прививаться от коронавируса

Представитель главы британского правительства отметил, что Джонсон не хотел бы вакцинироваться раньше, чем те люди, которые больше нуждаются в препарате

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не намерен в приоритетном порядке прививаться от коронавируса типа, несмотря на одобрение британским регулятором препарата американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Об этом в среду сообщил представитель главы британского правительства.

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"Премьер не хотел бы вакцинироваться раньше, чем те люди, которые больше нуждаются в препарате", - приводит агентство Reuters заявление представителя Джонсона.

В среду британское независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) первым в мире одобрило использование вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech.

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ВеликобританияДжонсон, БорисПандемия COVID-19
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